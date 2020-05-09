Следующий сезон НБА может пройти без болельщиков

Розыгрыш сезона-2020/21 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может быть проведен в закрытом формате, без зрителей на трибунах. Об этом сообщает журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

По информации источника, комиссар НБА Адам Сильвер и профсоюз игроков лиги (NBPA) в пятницу провели телефонные переговоры относительно возобновления текущего сезона и проведения следующего розыгрыша чемпионата. Сильвер предупредил, что сезон-2020/21, скорее всего, пройдет без зрителей. Функционер отметил, что из-за этого лига потеряет около 40% от годового дохода.

Также стало известно, что НБА не возобновит текущий сезон раньше июня. Завершение чемпионата должно пройти на двух аренах, игры предположительно примут Орландо и Лас-Вегас, однако окончательного решения еще нет. Ранее несколько игроков НБА заявляли о давлении со стороны клубов относительно возобновления тренировочных занятий. Глава лиги подчеркнул, что руководство команд не имеет права заставлять баскетболистов появляться на тренировках, решение каждого спортсмена должно быть добровольным.