В УЕФА опровергли информацию о проведении матча Лиги чемпионов 7 августа
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не принимал официальных решений относительно сроков проведения каких-либо матчей Лиги чемпионов. Комментарий представителя УЕФА приводит DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее президент французского "Лиона" заявил, что ответная встреча его команды против итальянского "Ювентуса" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов назначена на 7 августа.
"Ничего не решено, вообще ничего", - ответили в УЕФА на вопрос о возобновлении Лиги чемпионов.
Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии. Определились четыре четвертьфиналиста, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи. Первая встреча "Лиона" и "Ювентуса" завершилась домашней победой французского клуба со счетом 1:0.
Лента новостей
Ариф Гулиев: Созданное Гейдаром Алиевым государство, великие дела и мудрые идеи будут жить вечно, пока существует независимый Азербайджан
В 97-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева Банк Республика поддержал уязвимые группы населения (ФОТО)
Александр Шаровский: Современная культура Азербайджана и становление ее ярких представителей связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева
Real TV подготовил репортаж о книге, посвященной легендарному азербайджанскому разведчику Мамедгусейну Асадову (ВИДЕО)
Виртуальный концерт, посвященный 97-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, будет транслироваться на телеканалах (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево в честь дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Гейдар Алиев был великой личностью, имя которого золотыми буквами вписано в историю – легендарный разведчик Шамиль Сулейманов
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Роб Собхани: Ведущие мыслители международных отношений восхищались Гейдаром Алиевым за его глубокое понимание глобальной геополитики
Гейдар Алиев спас Азербайджан, поставил на путь стабильности и развития во всех сферах – народный художник Омар Эльдаров
Мехрибан Алиева: Для нашего народа Гейдар Алиев был великим лидером, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии Азербайджана (ФОТО)