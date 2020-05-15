Менеджер Нурмагомедова оценил вероятность матча-реванша с Макгрегором

Новую встречу в октагоне чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца Конора Макгрегора исключил менеджер российского спорстмена Али Абдель-Азиз, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Азиз представляет интересы как Нурмагомедова, так и временного чемпиона легкого дивизиона Джастина Гэтжи.

"Хабиб никогда не выберет драку с Макгрегором вместо поединка с Джастином. Даже если ему дадут очень большой гонорар", - высказал мнение промоутер.

По словам Абдель-Азиза, у Гэтжи "тоже есть достоинство".

Менеджер полагает, что Гэтжи "никогда не скажет: "Забудьте о Хабибе, подерусь с Конором". Джастин просто хочет стать абсолютным чемпионом".

Ранее глава UFC Дана Уайт допустил, что матч-реванш между Макгрегором и Нурмагомедовым вполне вероятен.

Абдель-Азиз добавил в комментарии TMZ: "Кто бы ни победил, Хабиб или Гэтжи, Конор не будет драться с победителем этого боя... Особенно если победит Хабиб — он попросту откажется".