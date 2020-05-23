Нойер высказался о продлении контракта с «Баварией»

Страж ворот «Баварии» Мануэль Нойер дал комментарий относительно продления контракта с клубом, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

Теперь соглашение чемпиона мира — 2014 с немецким грандом рассчитано до лета 2023 года.

«Нескольких недель после объявления паузы из-за распространения коронавируса я не хотел принимать решение. Абсолютно не было понятно, когда и как возобновится Бундеслига и возобновится ли она вообще. Мне было важно продолжить работать с нашим тренером вратарей Тони Тапаловичем. Теперь все вопросы решены, и я смотрю в будущее с большим оптимизмом.

Безусловно, я чувствую себя очень комфортно в «Баварии», здесь мой дом. Этот клуб – один из лучших в Европе», — приводит слова голкипера официальный сайт «Баварии».

Стоит отметить, что Нойер перешел в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году. С мюнхенцами 34-летний футболист семь раз становился чемпионом страны, четыре раза поднимал над головой Кубок и еще трижды — Суперкубок Германии. Помимо этого, в 2013-м Нойер выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.