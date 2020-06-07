СМИ: решающие матчи футбольной Лиги чемпионов, скорее всего, пройдут в Португалии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет решающие матчи розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Лиссабоне. Об этом сообщает немецкая газета Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, главным конкурентом Лиссабона в борьбе за право принять матчи турнира был немецкий Франкфурт. Однако выбор был сделан в пользу португальского города, чтобы обеспечить равные условия для участников, так как местные команды уже выбыли из турнира. Также отмечается, что стадионы в городе больше соответствуют требованиям УЕФА и в настоящее время эпидемиологическая обстановка в Лиссабоне более благоприятна.

Ранее газета Bild сообщала, что Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов вместо Стамбула. Однако, как отмечает издание, УЕФА отказалось от этой идеи из-за высокого числа зараженных коронавирусной инфекцией. Решение о месте и формате проведения оставшейся части турнира должно быть принято на заседании исполкома УЕФА 17 июня. Агентство Associated Press сообщало, что в стране, которая получит право проведения финала Лиги чемпионов, также пройдут матчи четвертьфинальной и полуфинальной стадий.