Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, спортсмен сообщил в своем Twitter.

"Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо за удивительные воспоминания, это было удивительное путешествие", - написал 31-летний Макгрегор, прикрепив фото с матерью на одном из чемпионских поединков ирландца.