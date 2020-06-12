НБА согласовала проведение тренировочного лагеря 9-29 июля
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) проинформировала клубы о проведении в июле тренировочного лагеря. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в Twitter журналист ESPN Эдриан Войнаровски.
По его информации, тренировочный лагерь пройдет с 9 по 29 июля, команды смогут провести по три товарищеских матча. Также он сообщил, что НБА перенесла дату окончания сезона с 12 на 13 октября.
Ранее Войнаровски сообщил, что лига планирует возобновить сезон 30 июля.
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет Disney World в Орландо (штат Флорида).
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