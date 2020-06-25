«Ливерпуль» разгромил середняка АПЛ и оказался в шаге от чемпионства

«Ливерпуль» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом, как передает Trend, сообщает Lenta.ru.

Встреча прошла в среду, 24 июня, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. На 23-й минуте Трент Александр-Арнольд вывел красных вперед. Через 21 минуту Мохамед Салах удвоил преимущество мерсисайдцев. Во втором тайме отличились Фабиньо и Садио Мане. .

Победа позволила лидеру турнира «Ливерпулю» оторваться от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити »— на 23 очка. Если горожане в рамках 31-го тура не смогут обыграть «Челси», красные досрочно станут чемпионами. Игра состоится в четверг, 25 июня. В активе «Кристал Пэлас» 42 очка, команда находится на девятом месте.

В следующем туре «Ливерпуль» 2 июля сыграет с «Манчестер Сити». Кристал Пэлас двумя днями раньше на своем поле примет Бернли.