Регулярный сезон НБА возобновляется в Disney World после коронавирусной паузы

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) возобновится после паузы, вызванной пандемией коронавируса. В пятницу состоятся пять матчей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

НБА приостановила сезон после случаев заражения коронавирусом среди баскетболистов "Юты". 12 марта стало известно, что инфекция выявлена у двух игроков - в число заразившихся попали лидеры клуба Донован Митчелл и Руди Гобер, последний за несколько дней до этого позволил себе издевательскую шутку на тему паники, вызванной пандемией. Западные СМИ выяснили, что до объявления результатов теста Гобер игнорировал социальную дистанцию в раздевалке команды и трогал личные вещи других баскетболистов. На этой почве у него и Митчелла возник конфликт, который удалось погасить только через несколько месяцев.

После объявления паузы продолжали поступать новости о заразившихся игроках. Среди перенесших коронавирус баскетболистов оказались двукратный чемпион лиги Кевин Дюрант и центровой "Денвера" Никола Йокич. Незадолго до возобновления сезона положительный результат дал тест рекордсмена по количеству трипл-даблов разыгрывающего "Хьюстона" Расселла Уэстбрука. Однако руководство лиги приняло решение доиграть регулярный чемпионат.

Для минимизации рисков, связанных с большим количеством перелетов, все участвующие в турнире команды собраны в одном городе - Орландо (штат Флорида). Матчи будут проводиться без зрителей на трех специальных площадках. Клубы размещены в комплексе Disney ESPN Wide World, в котором для удобства игроков были возведены несколько дополнительных строений. Из-за строгих санитарных норм болельщики и специалисты дали ему неофициальное название "пузырь".