"Лос-Анджелес Лейкерс" прервал трехматчевую серию поражений в НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Денвер" со счетом 124:121 и прервал трехматчевую серию поражений в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У "Лейкерс" дабл-дабл сделал Леброн Джеймс (29 очков, 12 передач). Самым результативным у "Денвера" стал Пи Джей Дозье (18 очков).

В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс" лидируют, одержав 52 победы при 18 поражениях, "Денвер" идет третьим, в активе клуба 46 побед в 71 матче.

В других встречах дня "Финикс" победил "Оклахому" (128:101), "Даллас" обыграл "Юту" (122:114), "Торонто" переиграл "Милуоки" (114:106), "Майами" оказался сильнее "Индианы" (114:92).