Мик Шумахер стал третьим во второй гонке этапа "Формулы-2" в Испании
Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер из команды Prema занял третье место во второй гонке завершившегося в Испании шестого этапа серии "Формула-2", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Победу в гонке одержал бразильский пилот команды MP Motorsport Фелипе Другович, вторым стал итальянец Лука Гьотто из Hitech GP.
После шести этапов в личном зачете лидирует британец Каллум Айллот из UNI-Virtuosi, в активе которого 121 очко. Вторым идет Шварцман (103), третьим - датчанин Кристиан Лундгор из ART (87).
Следующий этап "Формулы-2" пройдет в Бельгии с 28 по 30 августа.
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