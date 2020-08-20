Месси сообщил главному тренеру "Барселоны" Куману, что не исключает ухода из клуба

Спорт 20 августа 2020 23:51 (UTC+04:00)
Месси сообщил главному тренеру "Барселоны" Куману, что не исключает ухода из клуба

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси в разговоре с главным тренером Роналдом Куманом дал понять, что рассматривает возможность покинуть команду. Об этом сообщила испанская радиостанция Rac1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча состоялась в доме игрока. На ней форвард поделился своими планами на следующий сезон. Аргентинец признался тренеру, что испытывает дискомфорт и недовольство ситуацией, в которой оказался клуб после поражения от немецкой "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов, и не видит ясного будущего для "Барселоны".

Месси также осознает трудности, с которыми ему придется столкнуться, если он соберется покинуть клуб, учитывая условия его контракта. Руководство клуба не стало давать какую-либо оценку состоявшейся встрече.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны", за основную команду, в которой дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Аргентинец шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Москва – Баку: симбиоз двух культур в творчестве Нигяр Джафаровой
Москва – Баку: симбиоз двух культур в творчестве Нигяр Джафаровой
Мы хотим писать о Карабахе… - &quot;Небо без границ&quot; Гюнель Анаргызы (ВИДЕО)
Мы хотим писать о Карабахе… - "Небо без границ" Гюнель Анаргызы (ВИДЕО)
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО)
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Месси сообщил главному тренеру "Барселоны" Куману, что не исключает ухода из клуба Спорт 20 августа 23:51
Рухани: оборонная промышленность Ирана заняла 14-е место в мире Иран 20 августа 23:36
Узбекистан и Россия в ближайшие месяцы планируют подписать 43 различных документа о сотрудничестве Узбекистан 20 августа 23:29
Трамп сократил отставание от Байдена по популярности США 20 августа 23:04
Мятежники в Мали назначат президента на время переходного периода Другие страны 20 августа 22:45
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 234 тысячи Турция 20 августа 22:21
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 20 августа 22:09
Вестибюли двух станций бакинского метро будут открыты для публичного доступа к платежным терминалами Общество 20 августа 21:59
Наманганская СЭЗ планирует расширить производство автомобилей в Узбекистане Бизнес 20 августа 21:58
В Иране начали производить телевизионные панели Иран 20 августа 21:40
В Узбекистане за день выявили 181 больного коронавирусом Узбекистан 20 августа 21:23
В двух городах Грузии установили палатки для тестирования на коронавирус Грузия 20 августа 21:20
Сеть гостиниц Marriott может потерять $2,2 млрд из-за иска после утечки данных о клиентах В мире 20 августа 21:02
Апрельские бои показали полное превосходство азербайджанской армии над противником - депутат Политика 20 августа 20:58
Смягчение карантина в Азербайджане внесло оживление в деятельность некоторых отелей — эксперт Экономика 20 августа 20:43
В бюджет SOFAZ вносятся изменения Экономика 20 августа 20:39
Дети шехидов в проекте "Привет солдату" (ФОТО/ВИДЕО) Общество 20 августа 20:28
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с заместителем госсекретаря МИД Великобритании Политика 20 августа 19:38
В Азербайджане запущена новая версия программы для составления налоговых деклараций Экономика 20 августа 19:26
Реализация Германо-азербайджанской совместной программы развития предпринимательства продолжается в онлайн-режиме Экономика 20 августа 19:16
Состоялся виртуальный форум Объединения национальных новостных агентств ОИС (ФОТО) Политика 20 августа 18:58
Глава транспортного агентства Баку заразился коронавирусом Общество 20 августа 18:48
В Азербайджане ощущается аномальная прохлада — Служба гидрометеорологии Общество 20 августа 18:46
Завтра в Азербайджане откроются национальные парки (ФОТО) Общество 20 августа 18:29
В Армении ускорился экономический спад, социальное положение ухудшается изо дня в день — депутат Политика 20 августа 18:25
Разработчик заявил, что вакцина "Спутник V" может защищать от вируса минимум 2 года Россия 20 августа 18:21
Госкомтаможни Азербайджана о важности подготовки инструкций для портов по перевозке товаров Экономика 20 августа 18:06
Режим полетов в Грузии пока не изменится Грузия 20 августа 18:00
В Азербайджане два абитуриента с высокой температурой не были допущены на вступительные экзамены Общество 20 августа 17:56
Иранская компания заинтересована в поставках рыбной продукции в Туркменистан Бизнес 20 августа 17:53
Пандемия может затянуться более чем на год — представитель ВОЗ в Азербайджане Общество 20 августа 17:48
ЕБРР поддержит проведение первого аукциона по реализации проектов в области ВИЭ Энергетика 20 августа 17:41
В Азербайджане, в области ВИЭ, планируется провести аукционы в 15 районах Энергетика 20 августа 17:38
"Шейх Санан" Гусейна Джавида поставят на театральной сцене Узбекистана Культура 20 августа 17:37
Угроза Армении нанести удар по Гяндже - еще одно проявление агрессии, ненависти и азербайджанофобии Политика 20 августа 17:30
ГЭЦ Азербайджана огласил ответы на задания вступительных экзаменов Общество 20 августа 17:23
Глава МИД Азербайджана посетит Россию Политика 20 августа 17:21
В Сумгайытском технопарке начато производство ливневых решеток Бизнес 20 августа 17:21
В Азербайджане за последние сутки выявлено 139 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 148 человек Общество 20 августа 17:08
Комментарии Хикмета Гаджиева о новой Стратегии национальной безопасности Армении опубликованы в болгарской прессе Политика 20 августа 17:04
ТКНПЗ Туркменистана объявляет тендер на закупку подшипников Тендеры 20 августа 17:00
УМК назвало адреса проведения в Азербайджане акции по сдаче крови Общество 20 августа 16:45
В Баку почтили память маэстро Ниязи (ФОТО) Культура 20 августа 16:35
Google восстановил работу всех своих сервисов США 20 августа 16:34
В Азербайджане будет осуществляться прием в 66 заведений профобразования Общество 20 августа 16:30
Более половины экспорта Азербайджана приходится на частный сектор Бизнес 20 августа 16:25
Совет казиев УМК издал фетву в связи с началом месяца Мухаррам Общество 20 августа 16:25
Азербайджан и Казахстан обоюдно экстрадировали находившихся в международном розыске лиц Происшествия 20 августа 16:03
Спрос азербайджанских банков на валютном аукционе возрос Финансы 20 августа 15:57
Ограничения на полеты "Белавиа" в Грузию снова продлены Грузия 20 августа 15:54
Какие меры необходимы во избежание второй волны заражений коронавирусом? Общество 20 августа 15:53
Глава ИВ Кюрдамирского района освобожден от занимаемой должности - Распоряжение Политика 20 августа 15:43
В Азербайджане до конца года инвалидам войны будет передано еще 250 автомобилей Общество 20 августа 15:27
Государственная миграционная служба Азербайджана возобновила прием граждан Общество 20 августа 15:21
На месторождении «Гум-Дениз» появится новое оборудование для выработки электроэнергии Энергетика 20 августа 15:19
Туркменистан и Иран обменялись опытом по борьбе с инфекционными заболеваниями Туркменистан 20 августа 15:18
В Казахстане разработают 2,5 тысячи стандартов качества Казахстан 20 августа 15:17
Минобороны Ирана: 90% потребностей вооруженных сил удовлетворяются внутри страны Политика 20 августа 15:12
В Азербайджане идет подготовка к реализации пилотных проектов по альтернативной энергетике Энергетика 20 августа 15:11
Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана предупреждает о резком похолодании Общество 20 августа 15:10
Опыты подтвердили, что замороженная еда может разносить коронавирус Другие страны 20 августа 15:05
Оглашены детали операции по борьбе с коррупцией в ИВ Кюрдамирского района (ВИДЕО) Общество 20 августа 14:59
Greenfields Petroleum Corporation о показателях добычи на азербайджанском блоке «Бахар-Гум Дениз» Энергетика 20 августа 14:57
Турецкая BOTAŞ обнародовала объемы отгрузки нефти с терминала Джейхан Энергетика 20 августа 14:47
Greenfields Petroleum увеличил капвложения в азербайджанский блок «Бахар-Гум-Дениз» Энергетика 20 августа 14:40
ЕБРР: Азербайджан выиграет от частных инвестиций в передовые проекты в области ВИЭ Энергетика 20 августа 14:35
Выросли объемы продаж углеводородов с азербайджанского нефтегазового блока «Бахар-Гум Дениз» Энергетика 20 августа 14:31
ГЭЦ Азербайджана предупреждает абитуриентов по поводу интернет-мошенников Общество 20 августа 14:23
В Азербайджане начинается регистрация апелляционных обращений учителей Общество 20 августа 14:22
КННКИ в Туркменистане объявляет тендер на предоставление услуг для сооружений компримирования природного газа Тендеры 20 августа 14:21
Суд постановил арестовать главу ИВ Кюрдамира Политика 20 августа 14:14
ЕБРР помогает Азербайджану определиться с реальными ценами на ВИЭ Энергетика 20 августа 14:12
Бакинская полиция продолжает осуществлять контроль в заведениях общественного питания (ФОТО) Общество 20 августа 14:08
В Балканском регионе Туркменистана произведен большой объем муки Бизнес 20 августа 13:58
В Республиканскую нейрохирургическую больницу Азербайджана назначен новый директор Общество 20 августа 13:57
В Азербайджане выросло производство табачных изделий Бизнес 20 августа 13:44
Подвеска-амулет и сумка с сакральными символами – экспонаты азербайджанского музея (ФОТО) Культура 20 августа 13:38
Завтра в Баку воздух прогреется до 34 градусов тепла Общество 20 августа 13:36
Узбекско-корейское СП продлевает тендер на закупку газонокосилок Тендеры 20 августа 13:28
Главе ИВ Кюрдамирского района предъявлено обвинение по нескольким статьям Общество 20 августа 13:19
В Азербайджане выросло производство продуктов питания Бизнес 20 августа 13:13
Доходы Азербайджана от реализации фармпродукции растут Бизнес 20 августа 13:11
Выделены средства на ликвидацию последствий стихийного бедствия в Агсу и Шамахы - Распоряжение Политика 20 августа 13:06
За семь месяцев 2020 года Азербайджан увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 20 августа 12:44
Заслуженная артистка Азербайджана в образе Ромео выступила в Санкт-Петербурге (ФОТО) Культура 20 августа 12:41
В Грузии за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на девять Грузия 20 августа 12:33
Обнародованы доходы Азербайджана от реализации бензина и дизтоплива Энергетика 20 августа 12:31
Yelo Bank первым из банков поддержал Ассоциацию пчеловодов (ФОТО) Общество 20 августа 12:30
В Туркменистане одобрен проект конституционного закона Туркменистан 20 августа 12:27
В Иране представили легкий турбовентиляторный двигатель Политика 20 августа 12:25
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 20 августа 12:21
В ТАСС состоится онлайн пресс-конференция по итогам Национального съезда Демократической партии США Другие страны 20 августа 12:19
Обнародованы объемы перевалки грузов из Южной Кореи через порты Турции Турция 20 августа 12:14
Дональд Трамп надеется, что Эр-Рияд может присоединиться к соглашению между ОАЭ и Израилем США 20 августа 12:14
Обнародованы доходы Азербайджана от реализации продукции ИКТ ИКТ 20 августа 12:13
Италия за период пандемии незначительно увеличила импорт цемента из Турции Турция 20 августа 12:12
Ученые-азербайджанцы, проживающие за рубежом, проведут в UNEC тренинги в связи с дистанционным обучением (ФОТО) Общество 20 августа 12:05
В Туркменистане вносят изменения в систему образования в связи с коронавирусом Туркменистан 20 августа 12:04
Трудовые мигранты из Турции теряют интерес к России Турция 20 августа 12:01
В январе-июле Иран сократил импорт цемента из Турции Турция 20 августа 12:00
Все новости