Футболист "Локомотива" Миранчук перешел в "Аталанту" за €14,5 млн

Российский полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Алексей Миранчук перешел в итальянскую "Аталанту". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо.

По его информации, сделка завершена. Сторонам остается оформить все необходимые документы, после чего о переходе будет объявлено официально. "Аталанта" заплатит "Локомотиву" за 24-летнего игрока €14,5 млн.

На данный момент Миранчук травмирован. В новом сезоне он провел пять матчей в РПЛ, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В прошлом сезоне полузащитник провел 30 матчей в разных турнирах, забив 14 мячей и сделав пять голевых передач.