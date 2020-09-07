Джоковича сняли с US Open за агрессивное поведение
Первую ракетку мира серба Новака Джоковича дисквалифицировали с Открытого чемпионата США после того, как он попал мячом в судью. Инцидент произошел в матче четвертого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
После проигранного гейма при счете 5:6 Джокович ударил ракеткой по мячу. Снаряд угодил в женщину-судью, которая находилась за спиной серба.
Несмотря на то, что он бил по мячу не глядя, арбитры приняли решение дисквалифицировать лидера мирового рейтинга за неспортивное поведение.
Таким образом, испанец проходит дальше, а Джокович лишился возможности побороться за очередной титул.
Отметим, что Джокович неоднократно выигрывал US Open.
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