Глава UFC признал особое отношение к Новому Хабибу

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт признался, что к шведу Хамзату Чимаеву у промоушена особое отношение, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Уайт отметил, что обычно промоушен не готов организовать два поединка для бойца. «Ни для кого другого мы бы так не сделали. Чаще всего я просто смотрю, как ребята справляются с одним боем. Но после того, что показал Хамзат — я готов сделать исключение» — заявил функционер.

19 сентября Чимаев подерется с американцем Джеральдом Миршертом. Кроме того, UFC рассчитывает задействовать 26-летнего шведа еще на одном турнире. Планируется, что Новый Хабиб выйдет против бразильского ветерана промоушена Дэмиана Майи.

Чимаева назвали Новым Хабибом после его успешного дебюта в UFC. Шведа сравнивают с российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым.

Чимаев родился в Чечне и перебрался в Швецию в возрасте 16 лет. На его счету восемь побед в восьми поединках.