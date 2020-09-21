Джокович выиграл рекордный 36-й турнир серии Masters

Серб Новак Джокович стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии Masters в Риме, обыграв в финале аргентинца Диего Шварцмана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

33-летний Джокович одержал победу со счетом 7:5, 6:3. Его соперник был посеян на турнире под восьмым номером.

Джокович является лидером рейтинга АТР. На счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и один раз - Открытый чемпионат Франции. Теперь на его счету 81 титул ATP (пятый показатель в истории). Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Джокович стал рекордсменом по количеству выигранных турниров серии Masters (36), опередив по этому показателю испанца Рафаэля Надаля. Также он опередил испанца по количеству финальных матчей в турнирах серии "Мастерс" (52). Ранее он вышел на второе место по количеству недель в качестве первой ракетки мира (287) и уступает теперь только швейцарцу Роджеру Федереру (310).