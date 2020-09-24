"Барселона" и "Атлетико" договорились о трансфере футболиста Суареса

Испанские футбольные клубы "Барселона" и "Атлетико" пришли к соглашению по трансферу уругвайского нападающего Луиса Суареса. Об этом сообщает пресс-служба каталонской команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Атлетико" заплатит "Барселоне" за 33-летнего форварда €6 млн. Отмечается, что в четверг пройдет прощальное мероприятие с участием футболиста, а после него он примет участие в пресс-конференции.

"Его бомбардирский инстинкт на протяжении многих лет радовал поклонников команды. "Барселона" выражает благодарность Луису Суаресу за преданность делу и желает ему всего наилучшего в карьере", - сказано в сообщении клуба.

В ближайшее время Суарес пройдет медицинское обследование. Пресс-служба "Атлетико" подчеркивает, что официально о переходе игрока будет объявлено в случае успешного осмотра.

Суарес перешел в "Барселону" в 2014 году. Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. В составе команды он провел 283 матча и забил 198 мячей, что является третьим результатом в истории "Барселоны".

Также форвард выступал за уругвайский "Насьональ", нидерландские "Гронинген", "Аякс" и английский "Ливерпуль". В составе сборной Уругвая Суарес провел 113 матчей (пятый результат в истории), забив 59 мячей (лучший бомбардир в истории сборной). С национальной командой форвард стал победителем Кубка Америки.