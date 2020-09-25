Семь новых случаев заражения корнавирусом выявлено в "Формуле-1"
Очередное тестирование на COVID-19 выявило семь случаев заражения коронавирусом в "Формуле-1", сообщает в пятницу пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Имена и должности заразившихся не уточняется.
Тестирование прошло с 18 по 24 сентября, в нем приняли участие 3256 человек – частности, пилоты, члены персонала команд.
Тестирования на коронавирус в "Формуле-1" проходят еженедельно.
В пятницу в Сочи прошли свободные заезды в рамках Гран-при России "Формулы-1". В субботу пройдет еще одна свободная практика, а также квалификация. В воскресенье – основная гонка.
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