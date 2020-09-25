Макгрегор заявил, что проведет боксерский поединок с Пакьяо

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведет боксерский поединок с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг филиппинцем Мэнни Пакьяо. Об этом ирландец написал на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я буду боксировать с Мэнни Покьяо на Ближнем Востоке", - написал Макгрегор.