Хет-трик Неймара принес сборной Бразилии победу в матче квалификации ЧМ-2022 с перуанцами

Спорт 14 октября 2020 07:22 (UTC+04:00)
Хет-трик Неймара принес сборной Бразилии победу в матче квалификации ЧМ-2022 с перуанцами

Футболисты сборной Бразилии со счетом 4:2 победили команду Перу в гостевом матче второго тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей трижды отличился Неймар (28, 83 и 90-я минуты), первые два гола он забил с пенальти. Еще один мяч в активе Ришарлисона (64). У проигравших голы на счету Андре Каррильо (5) и Ренато Тапиа (59). На 86-й минуте с поля был удален защитник перуанцев Карлос Самбрано, выступавший в сезоне-2016/17 за казанский "Рубин".

На счету Неймара теперь 64 мяча в матчах за национальную сборную. 28-летний нападающий вышел на второе место по этому показателю, обогнав Роналдо (62). На первой строчке располагается Пеле (77).

В следующем туре бразильцы примут сборную Венесуэлы, а команда Перу на выезде сыграет с чилийцами.

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