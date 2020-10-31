Гвардиола призвал разрешить клубам Английской премьер-лиги делать пять замен в одном матче

Английская премьер-лига (АПЛ) должна вернуть командам возможность совершать пять замен в одной игре. Такое мнение выразил главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, комментарий которого приводит BBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прошедший розыгрыш чемпионата Англии был возобновлен в июне после вызванной пандемией коронавируса паузы, командам позволили совершать по пять замен в матчах. Перед началом текущего сезона 11 из 20 клубов проголосовали за возвращение к традиционному формату проведения турнира с тремя заменами в одной игре.

"В премьер-лиге стало на 47 процентов больше мышечных травм, чем в предыдущем сезоне. Это из-за отсутствия времени на подготовку и большого количества игр. В Германии и Испании разрешили пять замен, чтобы защитить футболистов. Надеюсь, лига сможет пересмотреть этот вопрос, потому что мы должны адаптироваться к ситуации с коронавирусом", - сказал Гвардиола.

"Манчестер Сити" занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав восемь очков в пяти матчах. В субботу подопечные Гвардиолы на выезде сыграют с "Шеффилд Юнайтед".