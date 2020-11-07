Месси предложат отказаться от прежней зарплаты в «Барселоне»

Кандидат на пост президента «Барселоны» Антони Фрейкса раскрыл детали финансовых проблем клуба. Его слова приводит YouTube-канал El Curubito, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, Фрейкса подтвердил, что сине-гранатовые не смогут предложить лидеру команды аргентинцу Лионелю Месси сохранение прежнего оклада при подписании нового контракта с клубом. Таким образом, Месси придется отказаться от прежней зарплаты в «Барселоне».

«Мы не станем убеждать Месси. Наша цель - определиться с приоритетами каждой из сторон, что хочет "Барса", а что Лионель», - отметил он. Фрейкса баллотировался на пост президента «Барселоны» после ухода Хосепа Бартомеу.