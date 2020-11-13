Определились все участники чемпионата Европы по футболу

Стали известны все участники чемпионата Европы по футболу 2021 года. В четверг состоялись решающие матчи плей-офф команд, которые завоевали шанс побороться за путевку в предыдущем розыгрыше Лиги наций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сборная Северной Македонии обыграла в гостях команду Грузии (1:0), венгры дома победили исландцев (2:1), сборная Словакии в дополнительное время на выезде обыграла команду Северной Ирландии (2:1), шотландцы в гостях в серии пенальти оказались сильнее сербов (основное и дополнительное время - 1:1).

Жеребьевка чемпионата Европы состоялась в ноябре 2019 года, для команд Лиги наций были предусмотрены соответствующие слоты. Окончательные составы групп Евро-2020 выглядят следующим образом: группа А - Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В - Дания, Финляндия, Бельгия, Россия, группа С - Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D - Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е - Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F - Венгрия, Португалия, Франция, Германия.