Результат повторного теста футболиста Салаха на коронавирус дал положительный результат

Результат второго теста нападающего сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба сборной Египта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в пятницу пресс-служба национальной сборной сообщила, что Салах заразился коронавирусом, однако через некоторое время удалила это сообщение. Затем сообщила, что у трех игроков национальной сборной сомнительные результаты теста.

На данный момент в "Ливерпуле" из-за травм выбыли из строя защитники Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк и Джо Гомес.

В текущем сезоне Салах провел за клуб 13 матчей, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Он выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. В составе команды он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. Ранее он играл за египетский "Мокавлун", швейцарский "Базель", английский "Челси" и итальянские "Фиорентину" и "Рому".