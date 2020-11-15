В Кельбаджаре тоже будет построен Олимпийский комплекс, где будут тренировать и дзюдоистов – Кифаят Гасымова

БАКУ /Trend Life/ - Освобождение Кельбаджара, которого удалось добиться благодаря славным победам над армянскими оккупантами нашей доблестной армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана, стало знаменательным событием в жизни всех граждан страны, сказала сегодня Trend Life уроженка Кельбаджара, известная спортсменка, дзюдоистка Кифаят Гасымова.

Кифаят Гасымова родилась 1 февраля 1983 года в Кельбаджарском районе Азербайджана. Бронзовый призёр чемпионата мира 2009 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2006 года, бронзовый призер - 2007 и 2008 гг., участница Олимпийских игр 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне. Старший лейтенант Государственного таможенного комитета Азербайджана.

«Я сегодня посетила Аллею шехидов, где почтила память шехидов, которые пали за свободу и независимость Азербайджана. Вторая Карабахская война будет золотыми буквами вписана в летопись нашей страны. Светлая память шехидам, вечная слава героям, которые подарили нам эти счастливые дни. Столько лет мы ждали этих дней, это большое счастье, и все беженцы вернутся в родные края. Вместе с семьей мы были вынуждены покинуть родной очаг в 1993 году, когда армянские сепаратисты захватили наш прекрасный край. Мать была из села Янышаг, а отец - из села Гасымбина Кельбаджарского района. Невозможно описать словами всю красоту этого края, нигде в мире нет такой природы. На три месяца мы отправлялись на йайлаги в горы. Чистейший воздух, природа, родники, флора и фауна, изумительная кухня - все это осталось в памяти только яркими красками. И как только начнется процесс возвращения, уеду в родные края, где буду готовить дзюдоистов. Там настолько потрясающая атмосфера, она как будто специально создана для подготовки сильных спортсменов и будущих чемпионов. И когда они будут поднимать флаг Азербайджана на мировых аренах, я буду гордиться ими. Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда оказывал особое внимание и заботу о спортсменах, и, уверена, что и в Кельбаджаре будет построен Олимпийский комплекс, как и во многих регионах страны. Спасибо всем, кто даровал нам эти счастливые дни. Да здравствует наша армия и народ, наш родной Азербайджан!» - сказала Кифаят Гасымова.

В эти дни Кельбаджарский район освобождается от армянской оккупации. Кельбаджар был оккупирован армянской армией 3 апреля 1993 года. В ожесточенных боях, продолжавшихся более 10 дней - с 23 марта по 3 апреля 1993 года, 701-я воинская часть, волонтеры и пилоты вертолетов Кельбаджара, будучи в засаде, сражались с силами противника, в 15 раз превосходившими их. В результате погибли более 450 тысяч бойцов, удалось эвакуировать 60 тысяч кельбаджарцев. Наши герои, погибшие на войне, похоронены на кельбаджарской земле. Население Кельбаджарского района живет в качестве беженцев в 707 населенных пунктах 56 районов и городов Азербайджана. Около 13 тысяч частных домов и 37 852 га лесного массива на территории Кельбаджарского района разграблены армянами. Поселение армян в Кельбаджарском районе началось в 1999 году в нарушение принципов ООН и ОБСЕ.

(Автор: Вугар Иманов)