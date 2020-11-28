Хэмилтон выиграл квалификацию этапа "Формулы-1" в Бахрейне
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Бахрейна - 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Лучший круг Хэмилтон, оформивший чемпионство после предыдущего этапа, проехал за 1 минуту 27,264 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас (отставание 0,289 секунды), третьим - нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,414).
Россиянин Даниил Квят, представляющий "Альфа Таури", пробился в третий сегмент и стартует в воскресенье с 10-й позиции, его партнер по команде француз Пьер Гасли - с восьмой.
Гонка пройдет в воскресенье, начало - 18:10.
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