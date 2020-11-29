"Реал" проиграл "Алавесу" в матче чемпионата Испании по футболу

Футболисты мадридского "Реала" уступили "Алавесу" со счетом 1:2 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла при пустых трибунах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Алавеса" голы забили Лукас Перес (5-я минута, с пенальти) и Хоселу (49). У "Реала" отличился Каземиро (86)."Алавес" впервые забил гол в последних шести гостевых матчах против "Реала".

На 28-й минуте поле из-за повреждения покинул бельгийский полузащитник "Реала" Эден Азар, его заменил Родриго. Азар перешел в "Реал" из английского "Челси" летом 2019 года за €115 млн (по данным портала Tranfsermarkt), пропустив с этого момента из-за травм 36 матчей. В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел за "Реал" пять матчей, забив два гола.

"Реал" не смог одержать победу в третьем матче подряд (одна ничья, одно поражение), клуб из Мадрида занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 17 очков в 10 матчах. "Алавес" идет восьмым, имея в активе 13 очков после 11 встреч.

В следующем матче подопечные Зинедина Зидана 5 декабря в гостях сыграют с "Севильей", а 1 декабря в гостях встретятся с украинским "Шахтером" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Алавес" в 12-м туре чемпионата Испании 6 декабря дома примет лидера первенства "Реал Сосьедад".