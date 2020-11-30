Роберто Карлос и юные азербайджанские футболисты: Найти новых друзей и получить незабываемые впечатления

БАКУ /Trend Life/ - Юные азербайджанские футболисты приняли участие в онлайн-чемпионате мира по «Футболу для дружбы»: объявлены итоги жеребьевки.

27 ноября в результате онлайн-жеребьевки определены 32 сборные команды ежегодного чемпионата Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», сообщили Trend Life организаторы.

В прямом эфире Маттео де Венеция (Филиппины), Кинли Деки Янгзом (Бутан), Иринцу Ракотомамони (Мадагаскар) и Евгения Горбунова (Россия) определили составы 32 международных сборных (8 групп по 4 команды в каждой). По традиции, команды взяли названия редких видов животных. Микаэль Абдуллаев стал участником команды под названием «Южноамериканский орел-гарпия», Эламдар Ахмедов попал в состав «Речного дельфина», а Исмаил Велиев будет защищать честь страны под эгидой «Огненной саламандры». Ребята играют в смешанных командах с ровесниками из Франции, Уганды, Танзании, Кореи, Румынии – в онлайн-чемпионате мира примут участие дети из более, чем 100 стран мира.

Дети со всего мира будут состязаться за звание Чемпионов мира по «Футболу для дружбы» и за билеты на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2021 в Стамбуле. Впервые жеребьевку в прямом эфире вели Юные Участники, а специальным гостем трансляции стал легендарный футболист Роберто Карлос.

Именитые гости и послы проекта – победитель Кубка мира и Лиги чемпионов УЕФА Роберто Карлос, советник президента Российского футбольного союза Алексей Смертин, руководитель Департамента УЕФА по подготовке и обучению специалистов в сфере футбола Франк Лудольф, профессиональный игрок FIFA ФК «Шальке 04» Тим (Тим «Латка») Швартманн анонсировали предстоящие события. С 27 ноября по 9 декабря 2020 года для юных участников запланированы:

Международный онлайн-форум и премия «Футбола для дружбы» 2020, где будут представлены проекты в сфере развития детского спорта (30 ноября – 4 декабря 2020).

Международный детский онлайн пресс-центр программы «Футбол для дружбы», в котором обучаются и работают Юные Журналисты (28 ноября – 9 декабря 2020).

Международный онлайн-лагерь дружбы с гуманитарной и спортивной программами для детей (28 ноября – 6 декабря 2020).

Отборочные игры Всемирного онлайн чемпионата по «Футболу для дружбы» 7 декабря - 8 декабря 2020.

Гранд-финал пройдет 9 декабря 2020, где будут определены победители и счастливые обладатели билетов на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2021 в Стамбуле.

«Футбол для дружбы» – это настоящий социальный лифт, который дает молодому поколению возможность реализоваться и воплотить мечты. Сегодня «Футбол для дружбы» вновь объединяет юных игроков, начинающих журналистов и просто неравнодушных к спорту ребят со всего мира, и каждый здесь сможет научится чему-то новому, найти новых друзей и просто получить незабываемые впечатления», – напутствовал юных участников из разных стран Роберто Карлос.

Международный чемпионат по «Футболу для дружбы» традиционно проходит в разных городах в преддверии финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА. Чтобы сохранить ожидаемое детьми всего мира мероприятие, в этом году соревнования решено провести онлайн – в новом игровом футбольном симуляторе Football for Friendship World.

«Сегодня мы можем гордиться целым поколением подросших спортсменов, общественных деятелей, журналистов и попросту целеустремленных молодых людей, которым «Футбол для дружбы» подарил удивительные возможности для профессионального старта. Я хочу поздравить и пожелать удачи всем участникам «Футбола для дружбы» сезона 2020», - обратился к участникам нынешнего сезона председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

Первыми в игру сыграют Юные Участники программы «Футбол для дружбы». Для широкой аудитории игровое приложение станет доступно 10 декабря – во Всемирный день футбола. Скачать его можно бесплатно для MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS.

Справка о программе

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие семь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников.

Участники программы – юные футболисты и юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус юных послов и по возвращению домой продолжают делиться опытом, полученным на «Футболе для дружбы» и продвигать общечеловеческие ценности - дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен множества международных и национальных наград в области

(Автор: Вугар Иманов)