Олимпийские объекты в Пекине готовы к проведению соревнований

Спортивные объекты для проведения Олимпийских игр 2022 года в Пекине готовы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Мы должны уже в начале этого года начать подготовку к предстоящим зимним Олимпийским играм в Пекине. Мы видим приверженность и решимость наших китайских партнеров и друзей, все олимпийские объекты уже готовы для лучших спортсменов мира", - сказал Бах.

Также глава МОК отметил готовность Токио к проведению летних Игр в 2021 году: "Токио по-прежнему остается самым подготовленным олимпийским городом за всю историю. Мы можем только поблагодарить наших японских партнеров и друзей за их огромную приверженность и решимость".

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада в Пекине запланирована на период с 4 по 20 февраля 2022 года.