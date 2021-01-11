Египет проведет чемпионат мира по гандболу без болельщиков из-за опасений ряда сборных

Египет принял решение не допускать болельщиков на мужской чемпионат мира по гандболу и провести его за закрытыми дверями. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявление властей, сделанном после прошедшего в воскресенье специального заседания под руководством премьер-министра страны Мустафы Мадбули.

По словам главы местного оргкомитета, президента Египетской федерации гандбола Хишама Насра, пересмотреть прежнее решение о посещении трибун зрителями устроителей соревнований вынудил рост числа заразившихся новым коронавирусом и вызванных им смертельных случаев в последние недели в арабской республике. Ранее египетские спортивные чиновники заявляли о том, что допустят порядка 20 процентов фанатов от общей вместимости четырех стадионов в Каире и Александрии, где будет проходить игры чемпионата мира.

Как отметил Наср, правительство было вынуждено пойти на такой шаг в связи с беспокойством, которое проявляют некоторые сборные. "Египетское государство предпочло выполнить пожелание Европейского союза гандболистов с тем, чтобы вселить в них уверенность перед участием в чемпионате и спокойно провести его", - отметил он.

Чемпионат мира пройдет в Египте с 13 по 31 января.