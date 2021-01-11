В Азербайджане развивается детское зимнее паралимпийское движение (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане продолжается развитие детского зимнего паралимпийского движения, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана о "Стратегии Азербайджанской Республики в связи с детьми на 2020-2030 годы" реализуется ряд проектов.

В туристическом центре "Шахдаг" прошла встреча с родителями и их детьми, которые подключаются к паралимпийскому движению, с участием президента НПКА Ильгара Рагимова, генсека НПКА Кямала Мамедова, главы "Шахдага" Роддериха Леффлера и главы Исполнительной власти Гусарского района Эльмана Мустафаева.

Главная цель – ознакомление с зимними паралимпийскими играми и подведение детей к пониманию того, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут вести полноценный образ жизни. Было отмечено, что Детский паралимпийский комитет впервые в мире был создан в Азербайджане в 2013 году при НПКА, который объединил сотни детей, проведя их успешную социальную интеграцию в общество.

"Было время, когда родители прятали от общества своих детей с ограниченными возможностями здоровья, а ныне они сами к нам обращаются, чтобы принять участие в паралимпийском движении. Это наша самая большая победа", – отметил Ильгар Рагимов.

Паралимпийский спорт в Азербайджане развивается достаточно давно. Впервые азербайджанские спортсмены приняли участие в Паралимпийских играх в Атланте в 1996 году, и с тех пор участвуют в международных состязаниях, завоевали множество высоких наград. Помощь детям посредством спорта для их более активного участия в социальной жизни, улучшение их физического и психологического состояния очень важны. Ведь занятия спортом благотворно отражаются на общем состоянии детей, они становятся более активными, подвижными, жизнерадостными, развивают моторику тела и мыслительные способности, улучшают координацию движений. А завоевание медалей может стать для них хорошим дополнительным стимулом.

(Автор: Вугар Иманов)