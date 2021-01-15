"Атлетик" победил "Реал" и вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с "Барселоной"

Футболисты "Атлетика" из Бильбао со счетом 2:1 обыграли мадридский "Реал" в полуфинале Суперкубка Испании. Встреча прошла в Малаге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей двумя голами отметился Рауль Гарсия (18-я и 38-я минуты), второй мяч он забил с пенальти. За "Реал" отличился Карим Бензема (73).

В финале "Атлетик" сыграет с "Барселоной", которая ранее в полуфинале в серии пенальти победила "Реал Сосьедад". Матч за трофей состоится 17 января (начало - 23:00 мск).

"Реал" принял участие в турнире как чемпион Испании сезона-2019/20, "Барселона" - как серебряный призер, "Реал Сосьедад" и "Атлетик" сыграют в финале Кубка Испании, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на апрель.