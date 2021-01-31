Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» могут перенести
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лепцигом» и «Ливерпулем» могут перенести, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Сообщается, что из-за прекращения авиасообщения между Германией и Великобританией до 17 февраля в связи с распространением нового штамма коронавируса, «Лейпцигу» и «Ливерпулю» придется рассмотреть альтернативные варианты организации встречи.
В настоящий момент существует несколько возможностей провести игру вовремя — сыграть на нейтральном поле, изменить порядок матчей (первый — в Англии, ответный — в Германии).
Напомним, что первый матч Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» должен пройти в 16 февраля.
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