1/8 финала Лиги чемпионов: "Боруссии" победила "Севилью", "Порту" обыграл "Ювентус"
Германский футбольный клуб "Боруссия" из Дортмунда в гостях одержал победу над испанской "Севильей" со счетом 3:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе победителей забитыми мячами отметились Махмуд Дауд (19-я минута) и Эрлинг Холанд (27, 43). У проигравших отличились Сусо (7) и Люк де Йонг (84).
Ответный матч пройдет в Дортмунде 9 марта.
Португальский футбольный клуб "Порту" на своем поле одержал победу над итальянским "Ювентусом" со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Забитыми мячами в составе "Порту" отметились Мехди Тареми (2-я минута) и Мусса Марега (46). За "Ювентус" отличился Федерико Кьеза (82).
Ответный матч пройдет в Турине 9 марта.
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