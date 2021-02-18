1/8 финала Лиги чемпионов: "Боруссии" победила "Севилью", "Порту" обыграл "Ювентус"

Германский футбольный клуб "Боруссия" из Дортмунда в гостях одержал победу над испанской "Севильей" со счетом 3:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Махмуд Дауд (19-я минута) и Эрлинг Холанд (27, 43). У проигравших отличились Сусо (7) и Люк де Йонг (84).

Ответный матч пройдет в Дортмунде 9 марта.

Португальский футбольный клуб "Порту" на своем поле одержал победу над итальянским "Ювентусом" со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Забитыми мячами в составе "Порту" отметились Мехди Тареми (2-я минута) и Мусса Марега (46). За "Ювентус" отличился Федерико Кьеза (82).

Ответный матч пройдет в Турине 9 марта.