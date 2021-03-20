Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", передает Goal.

Напомним, «королевский клуб» сразится за выход в полуфинал с английским «Ливерпулем».

«Нельзя говорить о том, хороший ли это жребий для нас или нет. «Ливерпуль» — это команда, которая может в любой момент использовать свои козыри. Впрочем, тоже самое можно сказать и про «Реал», — сказал Зидан.

В последний раз команды играли в решающем поединке розыгрыша Лиги чемпионов 2018 года. Тогда победу одержали «сливочные» со счетом 3:1.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 57 очков. «Красные» располагаются на шестой строчке в Английской премьер-лиге (АПЛ), имея в активе 46 баллов.