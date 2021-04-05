Определился победитель по Counter-Strike:Global Offensive с участием восьми стран в честь Года Низами Гянджеви

БАКУ /Trend Life/ - Команда из Венгрии "Budapest 5" стала победителем международного турнира под названием "Хамса" по Counter-Strike: Global Offensive (Контрудар: глобальное наступление), самой популярной игре по виртуальным битвам, сообщили Trend Life организаторы Gaming League Azerbaijan.

Второе место заняла команда "Marlian eSports" (Украина), третье – "Zorka Gaming" (Беларусь). Призеры были отмечены денежными призами.

Всего в турнире "Хамса" по олимпийской системе приняло участие 16 команд. Наряду с Азербайджаном за награду боролись команды из Беларуси, Грузии, Украины, Северной Македонии, Словакии, Польши и Венгрии. Все игры проходили по системе "Вo3". Азербайджан представляли команды "Karabakh Horses" və "GMT Esports".

Международный турнир прошел при поддержке Федерации киберспорта Азербайджана, министерства молодежи и спорта, министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Counter-Strike: Global Offensive - многопользовательская компьютерная игра. Игроки делятся на две команды, после чего сражаются друг с другом в серии раундов, по результатам которых определяется команда-победитель. Игроку доступны разные режимы игры, меняющие условия поединка между командами, а также игра с ботами. отметим, что киберспорт включен в программу XIX Азиатских игр 2022 года в качестве теста.

(Автор: Вугар Иманов)