ФИФА приостановила деятельность футбольных ассоциаций Чада

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение приостановить деятельность футбольных федераций Чада (FTFA) из-за нарушений устава организации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба ФИФА.

В деятельность Федерации футбола Чада вмешалось правительство страны. Власти страны отозвали полномочия, делегированные FTFA, создали временный национальный комитет по управлению футболом и захватили контроль над помещениями FTFA. Приостановка деятельности федерации будет прекращена после того, как решения правительства будут отменены, а FTFA и ее руководство во главе с президентом Моктаром Махамудом Хамидом подтвердит, что помещения снова находятся под контролем ассоциации.