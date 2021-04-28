"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Футболисты английского Челси" на выезде сыграли вничью с испанским "Реалом" со счетом 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе лондонской команды гол забил Кристиан Пулишич (14-я минута). У "Реала" отличился Карим Бензема (29).

Для Бензема этот гол стал 71-м в Лиге чемпионов. По этому показателю 33-летний форвард вышел на четвертое место, сравнявшись с бывшим нападающим мадридского клуба Раулем. Полузащитник Мэйсон Маунт провел 100-й матч в составе "Челси" в различных турнирах.

Мадридский клуб в 30-й раз принимает участие в полуфинале главного еврокубкового турнира, он выигрывал его рекордные 13 раз. "Челси" выиграл стал победителем Лиги чемпионов однажды - в сезоне-2011/12.

Ответный матч команд пройдет 5 мая. Французский ПСЖ в среду примет в первом полуфинальном матче английский "Манчестер Сити".