В Баку одновременно со всем миром пройдет уникальный забег Wings for Life World Run

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 9 мая пройдет традиционный благотворительный забег Wings for Life World Run. Забег Wings for Life World Run начинается в одно и то же время по всему миру в десятках стран. Участники из Азербайджана побегут ровно в 15:00 по бакинскому времени, от Дворца водных видов спорта, сообщили Trend Life организаторы.

Ежегодно в день забега на территории Дворца водных видов спорта в Баку проходит развлекательное мероприятие с участием поклонников здорового образа жизни, известных спортсменов и общественных деятелей. Но в этом году в связи с пандемией, участники соберутся лишь для совместного старта.

Девиз марафона остается неизменным "Беги ради тех, кто не может". Каждый желающий сможет присоединиться к десяткам тысяч бегунов по всему миру и бежать за тех, кто не может, чтобы внести свой вклад в развитие исследований травм спинного мозга и изменить к лучшему жизни миллионов людей по всему миру. Участие в марафоне – платное, при этом какую сумму внести в это благое дело – каждый участник решает сам.

Все участники забега Wings for Life World Run становятся частью международного благотворительного проекта. Некоммерческий фонд Wings for Life направит 100% взносов на исследования и поиск лекарства от травм спинного мозга.

В Баку марафон пройдет в формате бега с помощью мобильного приложения.

"Все, что нужно сделать, это загрузить мобильное приложение соревнования на свой телефон и начать забег с любой локации в день старта, разделив этот волнительный момент с бегунами по всему миру", - отметили организаторы.

Как и сам забег Wings for Life World Run, приложение идеально подходит для бегунов любого уровня, потому что здесь нет строгих и определенных дистанций. Не нужно бежать первым до финиша, а наоборот, — стараться оторваться от финишной черты, которая будет преследовать тебя в виде виртуального автомобиля-финиша Catcher Car. Отсутствие финишной линии мотивирует бегунов на новые достижения. Так, с помощью калькулятора в специальном мобильном приложении, используемом для соревнований, любой участник может установить подходящую цель и посмотреть, насколько ему удастся приблизиться к ней.

При этом, как подчеркивают организаторы, очень важно, проходя регистрацию, указать город Баку, чтобы затем попасть в статистику бегунов и сборов от Азербайджана.

В этом году участниками Wings for Life World Run станут 75000 бегунов со всего мира, которые уже прошли регистрацию на данный момент. Участники забега могут присоединиться к виртуальной команде и бежать вместе с известными атлетами. К примеру, выбрать забег вместе со звездой австрийского хоккея Томасом Раффлем и ветераном немецкого футбола Вольфгангом «Ковальски» Майром. Для всех тех, кто зарегистрируется в команде Raffl/Kowalski до 21 апреля, есть шанс получить футболку с тематикой Wings for Life, разработанную Майром, которую носят Раффл и другие игроки EC Red Bull Salzburg. В этом году всемирный одновременный благотворительный забег Wings for Life World Run пройдет уже в 8-й раз. В 2020 году победитель всемирного забега смог пробежать 69,92 километра или 4 часа 12 минут, прежде чем его догнал Сatcher Сar. Каждый год в забеге самостоятельно или вместе в групповом забеге, участвуют спортсмены в креслах-колясках.

(Автор: Вугар Иманов)