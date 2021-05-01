"Лейпциг" стал первым финалистом Кубка Германии по футболу

"Лейпциг" в дополнительное время одержал победу над "Вердером" со счетом 2:1 в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Хван Хи Чхан (93-я минута) и Эмиль Форсберг (120+1), у проигравших отличился Леонардо Битенкур (105+1).

В прошлый раз "Лейпциг" выходил в финал в 2019 году, тогда команда уступила "Баварии" со счетом 0:3.

Соперник "Лейпцига" по финалу определится в субботу в матче между дортмундской "Боруссией" и клубом "Хольштайн Киль", выступающим во второй бундеслиге. Решающий матч турнира запланирован на 13 мая в Берлине.