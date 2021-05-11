"Манчестер Сити" в седьмой раз стал чемпионом Англии по футболу
"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии по футболу сезона-2020/21. Это стало известно после поражения занимающего второе место "Манчестер Юнайтед" от "Лестера" со счетом 1:2.
Подопечные Хосепа Гвардиолы опережают "Манчестер Юнайтед" на 10 очков. Командам осталось провести в чемпионате по три матча.
"Манчестер Сити" в седьмой раз стал чемпионом Англии, в прошлом сезоне титул выиграл "Ливерпуль". 29 мая команда сыграет в финале главного еврокубкового турнира против "Челси".
"Манчестер Сити" обогнал "Челси" по количеству побед в чемпионатах Англии и сравнялся по этому показателю с "Астон Виллой". Больше чемпионств у "Манчестер Юнайтед" (20), "Ливерпуля" (19), "Арсенала" (13) и "Эвертона" (9).
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