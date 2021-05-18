Впервые в истории азербайджанского спорта болельщик стал личным гостем футбольной команды (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в истории азербайджанского спорта болельщик стал личным гостем футбольной команды. Этим счастливчиком - победителем турнира FIFA21 (компьютерная игра из серии FIFA в жанре футбольного симулятора) стал член команды GMT Esports Джавид Гурбанов, посетивший базу "Нефтчи".

Джавид Гурбанов провел незабываемый день в семье "Нефтчи", ознакомился с базой команды, понаблюдал за тренировками футболистов и побеседовал с ними, сфотографировался с главным тренером Самиром Аббасовым, игроками Кейсуке Хонда, Салахатом Агаевым, Эмином Махмудовым и другими, а с Намигом Алескеровым даже сыграл в FIFA21.

Джавид Гурбанов, который является фанатом команды "Нефчти", выразил благодарность организаторам за предоставленную уникальную возможность посетить базу команды, пожелал коллективу чемпионства, успехов на международной арене.

Турнир FIFA21 был организован в рамках XV Национального чемпионата по компьютерным играм Gaming League Azerbaijan и Федерацией киберспорта при поддержке министерства молодежи и спорта, министерства транспорта, связи и высоких технологий.

(Автор: Вугар Иманов)