Сборная Италии обыграла бельгийцев и вышла в полуфинал Евро

Сборная Италии со счетом 2:1 обыграла команду Бельгии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Мюнхене, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами у победителей отметились Николо Барелла (31-я минута) и Лоренцо Инсинье (44). У проигравших с пенальти отличился Ромелу Лукаку (45+2).

В полуфинале сборная Италии встретится с командой Испании, которая ранее в пятницу в Петербурге обыграла швейцарцев (1:1, 3:1 - по пенальти). Встреча пройдет 6 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.