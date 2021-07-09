Джокович вышел в финал турнира в Уимблдоне
Сербский теннисист Новак Джокович нанес поражение канадцу Денису Шаповалову в матче 1/2 финала турнира Большого шлема Уимблдон, который проходит в Лондоне, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Джокович выиграл встречу со счетом 7:6 (7:3), 7:5, 7:5 за 2 часа 45 минут.
Джокович занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Шаповалов - 12-й.
В финале, который состоится 11 июля, Джокович сыграет против итальянца Маттео Берреттини (9).
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