Один день в Баку - на высокой скорости, не боясь штрафов дорожной полиции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В этот день по Баку можно было пронестись на высокой скорости, не боясь, что тебя оштрафует дорожная полиция. В Baku City Karting прошел финал турнира по картингу Red Bull Bərk Sürən, который вызвал большой интерес среди любителей быстрой езды, сообщает Trend Life.

Картинг приобретает все большую популярность и как развлечение, и как вид спорта. Во многих городах появляются картодромы, где можно получить дозу адреналина, улучшить свои навыки вождения, снять стресс и просто весело провести время. Для участия в турнире зарегистрировались свыше 500 человек, из которых 256 приняли участие в чемпионате (соревнование состояло из двух дней отбора и одного финального дня). В финал вышли восемь человек.

Победителем стал Махсун Бабаев, который примет участие в международном соревновании Red Bull Drift Shifters в Стамбуле. Второе место занял Ришад Керимов, третье - Ариф Ибрагимов.

"Гонка прошла отлично. Атмосфера также была великолепной. Принять участие в таком турнире и выйти в финал было непросто. Волнение было на высшем уровне уже во время финала. Но после того как сел в карт, смог преодолеть волнение, и все завершилось победой. Восемь человек с трудом вышли в финал и заслуживали места на пьедестале почета", – отметил Махсун Бабаев.

(Автор: Вугар Иманов)