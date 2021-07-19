Гонщик "Формулы-1" Ферстаппен выписан из больницы

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выписан из больницы после аварии на Гран-при Великобритании чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, нидерландский гонщик сообщил в своем Twitter.

В воскресенье британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон на первом круге выбил с трассы лидировавшего Ферстаппена, позднее нидерландец был отправлен в больницу на медицинское обследование. Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании, опередив за несколько кругов до финиша монегаска Шарля Леклера из "Феррари". Хэмилтон за инцидент был наказан 10 секундами штрафа.

"Я выписан из больницы после всех проверок. Спасибо всем за приятные сообщения и наилучшие пожелания", - написал Ферстаппен.

Ранее Ферстаппен рассказал, что чувствует себя хорошо, а также назвал празднование Хэмилтоном победы "неуважительным и неспортивным". Хэмилтон, в свою очередь, заявил, что не видит своей вины в инциденте.

После победы Хэмилтон продолжает занимать вторую строчку в общем зачете, набрав 177 очков, первое место сохраняет Ферстаппен (185 очков). Следующий этап чемпионата пройдет в Венгрии с 30 июля по 1 августа.