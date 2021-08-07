"Лос-Анджелес Лейкерс" объявил о подписании контракта с Кармело Энтони
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" объявил о подписании контракта с трехкратным олимпийским чемпионом Кармело Энтони. Об этом сообщает пресс-служба "Лейкерс", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Соглашение рассчитано на один сезон.
Энтони 37 лет, он выступает в НБА с 2003 года. Ранее играл за "Денвер", "Нью-Йорк Никс", "Оклахому", "Хьюстон" и "Портленд". Энтони 10 раз принимал участие в Матче звезд НБА. Два раза он был выбран во вторую символическую сборную по итогам сезона НБА, четыре раза - в третью.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Дополнительная пожарно-спасательная группа из Азербайджана приземлится сегодня в турецком аэропорту Даламан – Чавушоглу
Состоялось заседание Госкомиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств (ФОТО)
Серебряный медалист Олимпиады в Токио Рафаэль Агаев: В любом случае я считаю себя №1 в мире каратэ (ФОТО)
Наши LED-решения позволяют выращивать сельскохозяйственные культуры без естественного освещения – вице-президент Signify
Министерство энергетики Казахстана инициирует внесение изменений в Кодекс «О недрах и недропользовании»
Названо число автобусных маршрутов в Баку с системой безналичной оплаты проезда посредством BakıKart
Китай будет основным бенефициаром узбекско-туркменского проекта по выходу на новые рынки через Южный Кавказ – американский эксперт
Следует подумать о снижении возрастной планки для вакцинации в Азербайджане – глава парламентского комитета
Участие азербайджанских гимнастов в летних Олимпийских играх-2020 - большое и значимое событие - Рафиг Бейбутов
Вручены дипломы четвертым выпускникам программы двойного диплома UNEC и университета Монпелье (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 110/35/6-киловольтной подстанции "Сураханы" (ФОТО)
Еще одна группа участников Отечественной войны Азербайджана обеспечена высокотехнологичными протезами (ФОТО)
Обнародован срок планируемого завершения строительства азербайджанского участка Зангезурского коридора