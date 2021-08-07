"Лос-Анджелес Лейкерс" объявил о подписании контракта с Кармело Энтони

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" объявил о подписании контракта с трехкратным олимпийским чемпионом Кармело Энтони. Об этом сообщает пресс-служба "Лейкерс", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соглашение рассчитано на один сезон.

Энтони 37 лет, он выступает в НБА с 2003 года. Ранее играл за "Денвер", "Нью-Йорк Никс", "Оклахому", "Хьюстон" и "Портленд". Энтони 10 раз принимал участие в Матче звезд НБА. Два раза он был выбран во вторую символическую сборную по итогам сезона НБА, четыре раза - в третью.