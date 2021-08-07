Сборная США по баскетболу в четвертый раз подряд завоевала золото Олимпийских игр

Мужская сборная США по баскетболу одержала победу над командой Франции со счетом 87:82 в финале Олимпийских игр в Токио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сборные США и Франции выступали в группе A. На групповом этапе французы одержали победу со счетом 83:76. Российская команда не участвовала в турнире.

Сборная США выиграла золотые медали Олимпийских игр в четвертый раз подряд (2008, 2012, 2016, 2021). Сборная Франции вышла в финал Олимпиады впервые с 2000 года. Тогда французы завоевали серебряную медаль, уступив в финале американцам.

Американцы завоевали 32-ю золотую медаль и занимают второе место в медальном зачете. Также на счету сборной США 36 серебряных и 32 бронзовые награды.