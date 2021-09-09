Джокович стал последним полуфиналистом US Open

Серб Новак Джокович обыграл итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 в пользу 34-летнего Джоковича, занимающего первое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В полуфинале серб встретится с представителем Германии Александром Зверевым (четвертый номер мирового рейтинга).

В другом полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев (2) и канадец Феликс Оже-Альяссим (12).