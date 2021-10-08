Сборная Бразилии одержала девятую победу в рамках отбора ЧМ-2022

Сборная Бразилии выиграла у Венесуэлы в матче отборочного этапа к чемпионату мира. Встреча завершилась со счетом 3:1, передает Trend.

Венесуэла открыла счет уже на 11-й минуте — отличился Эрик Рамирес. После перерыва гости забили трижды после точных ударов Маркиньоса, Габриэла Барбозы и Антони.

Бразилия продолжает лидировать в отборочной таблице Южной Америки с девятью победами в девяти матчах. Венесуэла находится на 10-м месте.