Сборная Бразилии одержала девятую победу в рамках отбора ЧМ-2022
Сборная Бразилии выиграла у Венесуэлы в матче отборочного этапа к чемпионату мира. Встреча завершилась со счетом 3:1, передает Trend.
Венесуэла открыла счет уже на 11-й минуте — отличился Эрик Рамирес. После перерыва гости забили трижды после точных ударов Маркиньоса, Габриэла Барбозы и Антони.
Бразилия продолжает лидировать в отборочной таблице Южной Америки с девятью победами в девяти матчах. Венесуэла находится на 10-м месте.
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